Кабмин выделил Курской области 15,5 млрд рублей
Правительство РФ дополнительно направило на поддержку жителей Курской области 15,5 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Отмечается, что средства пойдут на приобретение жилья для лишившихся его граждан, на строительство и функционирование пунктов временного размещения с бесплатным питанием.
Также деньги будут направлены на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Курской области.
«Нужно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и у них было все необходимое», – заключил Мишустин.
Ранее в МЧС РФ заявили, что пострадавшим от атак ВСУ в Курской области выплатили почти 1,5 млрд рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru