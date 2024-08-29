Кабмин выделил Курской области 15,5 млрд рублей

Отмечается, что средства пойдут на приобретение жилья для лишившихся его граждан, на строительство и функционирование пунктов временного размещения с бесплатным питанием.

Также деньги будут направлены на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Курской области.

«Нужно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и у них было все необходимое», – заключил Мишустин.

Ранее в МЧС РФ заявили, что пострадавшим от атак ВСУ в Курской области выплатили почти 1,5 млрд рублей, сообщает RT.