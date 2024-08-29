Кабмин выделил Курской области 15,5 млрд рублей

Правительство РФ дополнительно направило на поддержку жителей Курской области 15,5 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Москва помогает» продолжает сбор помощи для пострадавших в Курской области

Отмечается, что средства пойдут на приобретение жилья для лишившихся его граждан, на строительство и функционирование пунктов временного размещения с бесплатным питанием.

Также деньги будут направлены на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Курской области.

«Нужно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и у них было все необходимое», – заключил Мишустин.

Ранее в МЧС РФ заявили, что пострадавшим от атак ВСУ в Курской области выплатили почти 1,5 млрд рублей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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