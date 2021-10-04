Кабмин выделил более 5 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда правительства выделят ещё более 5,1 миллиарда рублей, которые направят в регионы для обеспечения бесплатными лекарствами больных коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.

В сообщении говорится, что данные средства позволят обеспечить препаратами более полутора миллионов человек, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. В правительстве РФ отметили, что амбулаторным пациентам все необходимые лекарства выдаются бесплатно по рецепту.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок выдачи разрешений на ввоз в страну медицинских товаров, которые являются жизненно необходимыми для тяжелобольных пациентов, сообщают «Невские новости».

