Кабмин выделил более 5 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда правительства выделят ещё более 5,1 миллиарда рублей, которые направят в регионы для обеспечения бесплатными лекарствами больных коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.
В сообщении говорится, что данные средства позволят обеспечить препаратами более полутора миллионов человек, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. В правительстве РФ отметили, что амбулаторным пациентам все необходимые лекарства выдаются бесплатно по рецепту.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок выдачи разрешений на ввоз в страну медицинских товаров, которые являются жизненно необходимыми для тяжелобольных пациентов, сообщают «Невские новости».
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