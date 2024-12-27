Кабмин выделил 1,8 млрд рублей на развитие Крыма и Севастополя в 2024 году

Правительство России направило 1,8 млрд рублей на социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя в 2024 году.

Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, эта сумма будет использована для реализации мероприятий в рамках федерального проекта по развитию региона.

На Кубани и в Крыму собрали свыше 21 тысячи тонн загрязненного грунта

Сумма будет направлена на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта.

Проект касается социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:КрымСевастополь

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