Кабмин утвердил список госучреждений для экзамена по русскому языку для мигрантов

Право проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ получили 92 учреждения. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

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В список вошли Балтийский университет имени Иммануила Канта, Волгоградский госуниверситет, Дальневосточный федеральный университет, Мурманский арктический университет, РУДН, Севастопольский госуниверситет.

Также в утверждённый кабмином перечень попали Южно-Уральский и Адыгейский госуниверситеты, Восточно-Сибирский госуниверситет технологий и управления, Кубанский госуниверситет, Оренбургский педагогический университет, Московский центр качества образования и другие.

Ранее правительство России утвердило тарифы на экзамены по русскому языку и другим предметам для мигрантов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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