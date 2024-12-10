Кабмин утвердил список госучреждений для экзамена по русскому языку для мигрантов
Право проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ получили 92 учреждения. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
В список вошли Балтийский университет имени Иммануила Канта, Волгоградский госуниверситет, Дальневосточный федеральный университет, Мурманский арктический университет, РУДН, Севастопольский госуниверситет.
Также в утверждённый кабмином перечень попали Южно-Уральский и Адыгейский госуниверситеты, Восточно-Сибирский госуниверситет технологий и управления, Кубанский госуниверситет, Оренбургский педагогический университет, Московский центр качества образования и другие.
Ранее правительство России утвердило тарифы на экзамены по русскому языку и другим предметам для мигрантов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru