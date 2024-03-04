Кабмин утвердил размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО

Согласно постановлению, которое подписал глава кабмина Михаил Мишустин, на выплату может претендовать один из родителей или законных представителей пострадавшего несовершеннолетнего, который является гражданином РФ, постоянно проживает на территории страны.

Отмечается, что деньги может получить и сам ребёнок, если на момент выплаты ему исполнится 18 лет. При этом данная выплата не будет учитываться при определении права на получение других компенсаций и прочих мер соцподдержки.

Также уточняется, что речь идёт о случаях получения ранения, травмы или контузии, которые произошли после 18 февраля 2022 года.

Ранее в Свердловской области местная жительница лишила отца бойца, погибшего в зоне спецоперации России на Украине, выплат от государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

