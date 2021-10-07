Кабмин утвердил правила обеспечения частных клиник бесплатными вакцинами
Правительство России утвердило правила обеспечения частных клиник препаратами для бесплатной вакцинации. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина напомнил, что закон, позволяющий детям и взрослым бесплатно делать профилактические прививки не только в государственных, но и в частных клиниках, вступил в силу 1 октября. При этом, Мишустин подчеркнул, что речь идет о медорганизациях, оказывающих помощь по полису ОМС. Также он отметил, что правительство утвердило правила обеспечения их необходимыми вакцинами.
Глава кабмина пояснил, что, придя в такую клинику, жители страны смогут привиться от заболеваний, входящих в национальный календарь профилактических прививок. Это, в частности, грипп, корь, пневмококк и другие, пишет ТАСС.
А ранее сообщалось, что клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавирусной инфекции начнутся в конце 2022 года. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам ученого, основой технологической платформы препарата станет гибридная вакцина против ротавирусов, отмечает РИА ФАН. Параллельно специалисты продолжают разработку препарата против различных вариантов коронавируса.
Необходимость создания единой прививки от гриппа и COVID-19 объяснили более тяжелым течением сезонного гриппа и повышением летальности в случае одновременного инфицирования двумя заболеваниями, пишет Газета.ру.
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