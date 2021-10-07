Кабмин утвердил правила обеспечения частных клиник бесплатными вакцинами

Правительство России утвердило правила обеспечения частных клиник препаратами для бесплатной вакцинации. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина напомнил, что закон, позволяющий детям и взрослым бесплатно делать профилактические прививки не только в государственных, но и в частных клиниках, вступил в силу 1 октября. При этом, Мишустин подчеркнул, что речь идет о медорганизациях, оказывающих помощь по полису ОМС. Также он отметил, что правительство утвердило правила обеспечения их необходимыми вакцинами.

Глава кабмина пояснил, что, придя в такую клинику, жители страны смогут привиться от заболеваний, входящих в национальный календарь профилактических прививок. Это, в частности, грипп, корь, пневмококк и другие, пишет ТАСС.