Напряжённый сезон: Мурашко призвал привиться от гриппа

Сезон гриппа в Российской Федерации предстоит достаточно напряженным, в том числе из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Такой прогноз дал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В связи с этим он считает необходимым вакцинироваться от обеих инфекций.

«Это принципиально важно, сезон будет напряженный, не нужно рисковать», - подчеркнул глава Минздрава на ежегодном форуме «Биотехмед» в Геленджике.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее оценила как недостаточные темпы вакцинации от гриппа в стране, эпидемию которого в прошлом году Россия сумела избежать. По данным Поповой, с начала осени заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в два раза. На сегодня прививку от гриппа сделали 13,5 миллиона россиян - чуть более 9% населения.

Мурашко на форуме также рассказал, что документы, которые необходимы для завершения процесса одобрения российской COVID-вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения, будут предоставлены в течение максимум полутора недель. Глава Минздрава уточнил, что к самому препарату у ВОЗ не было претензий, возникали организационные вопросы.

