Кабмин утвердил правила ежемесячных выплат госслужащим в новых регионах

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о назначении в период проведения специальной военной операции выплаты для работников территориальных органов федеральных госорганов в новых регионах при условии выполнения ими должностных обязанностей на этих территориях.

Кабмин постановил, что выплаты будут проводиться территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования на основе реестров служащих, имеющих право на их получение. Территориальные органы должны будут ежемесячно направлять реестры сотрудников в соответствующие подразделения Соцфонда.

Если работник исполнял обязанности в течение неполного календарного месяца из-за отпуска, больничного или служебной командировки за пределами новых регионов, выплату ему будут осуществлять пропорционально времени исполнения обязанностей на этих территориях.

