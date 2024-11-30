Кабмин утвердил правила ежемесячных выплат госслужащим в новых регионах
Правительство утвердило правила предоставления сотрудникам федеральных государственных органов, работающим в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях ежемесячной выплаты в 30 тысяч рублей. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о назначении в период проведения специальной военной операции выплаты для работников территориальных органов федеральных госорганов в новых регионах при условии выполнения ими должностных обязанностей на этих территориях.
Кабмин постановил, что выплаты будут проводиться территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования на основе реестров служащих, имеющих право на их получение. Территориальные органы должны будут ежемесячно направлять реестры сотрудников в соответствующие подразделения Соцфонда.
Если работник исполнял обязанности в течение неполного календарного месяца из-за отпуска, больничного или служебной командировки за пределами новых регионов, выплату ему будут осуществлять пропорционально времени исполнения обязанностей на этих территориях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru