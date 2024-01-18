Кабмин утвердил порядок финансирования системы ОМС в новых регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительством был утверждён порядок финансирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в новых регионах.
Как сообщает пресс-служба кабмина, он указал, что на эти цели будет выделено почти 39 млрд рублей, которые будут направляться в виде межбюджетных трансфертов напрямую из Федерального фонда ОМС.
Благодаря этому Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, продолжат получать бесплатную медпомощь в рамках базовой программы ОМС.
«Прошу глав новых регионов взять на личный контроль... Жалобы людей на здоровье не должны оставаться без внимания и, конечно, без заботливого отношения со стороны медперсонала, врачей», – заключил Мишустин.
Ранее российский премьер-министра заявил, что финансирование за счёт средств ОМС на 2024 год увеличено более чем на 400 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru