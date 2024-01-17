Кабмин утвердил перечень товаров, которые подлежат утилизации

Россиян предупредили об опасности выброшенных на свалку новогодних ёлок, пишет РБК. Дело в том, что из выброшенных новогодних елей исходят токсичные вещества. На свалке дерево будет гнить долго, а значит, выделяемые в процессе метан и углекислый газ сильнее загрязнят окружающую среду. Эксперты советуют сдать ель в специальные пункты утилизации, где их превратят в щепу для удобрения почвы, передает «Радиоточка НСН».

