Кабмин утвердил перечень товаров, которые подлежат утилизации

Кабмин утвердил перечень товаров и упаковки, которые подлежат утилизации, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

В список вошли 780 новых позиций, включая одежду, смартфоны, шины, бумажная посуда и канцелярия.

Москва признана лучшим регионом РФ по обращению с отходами

Россиян предупредили об опасности выброшенных на свалку новогодних ёлок, пишет РБК. Дело в том, что из выброшенных новогодних елей исходят токсичные вещества. На свалке дерево будет гнить долго, а значит, выделяемые в процессе метан и углекислый газ сильнее загрязнят окружающую среду. Эксперты советуют сдать ель в специальные пункты утилизации, где их превратят в щепу для удобрения почвы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ЭкологияУтилизацияСмартфоны

Горячие новости

Все новости

партнеры