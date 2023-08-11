Кабмин упростил порядок выплаты страховых в случае гибели военных в ходе СВО

В частности, чтобы получить страховку теперь потребуется только справка установленной формы о смерти военнослужащего, которая выдаётся в воинской части.

«Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно», - отметили в кабмине, добавив, что для выплаты страховой компенсации отводится 30 дней, на основании поданных документов.

Подписанное главой правительства постановление касается в том числе родственников военнослужащих, которые погибли в ходе военных сборов, а также родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев, участвующих в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

