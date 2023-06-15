Кабмин спрогнозировал рост зарплат воспитателей детсадов на 30%
Средняя зарплата педагогических работников в учреждениях дошкольного образования увеличится на 30% к 2026 году. Об этом говорится в докладе правительства Федеральному собранию, пишет ТАСС.
В кабмине отметили, что по итогам 2022 года средняя зарплата воспитателей детских садов составила 43,1 тысячи рублей в месяц. В 2026 году она увеличится до 58,1 тысячи рублей.
В 2023 году более половины российских работодателей решили поднять зарплаты сотрудников, свидетельствует опрос рекрутинговой платформы HeadHunter. 56% компаний увеличат фонд оплаты труда на 5-15%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru