Кабмин сформировал список курортов федерального значения
Российское правительство утвердило список курортов федерального значения. Как сообщает ТАСС, в перечень попали 55 объектов.
В частности, в список внесли Анапу, Зеленоградск, Сочи, Алупку, Алушту, Гурзуф, Ливадию, Ялту и другие курорты.
Также в перечень попали лечебно-оздоровительная местность в Новгородской области, расположенная между озёрами Ужин и Валдайское, и один курортный регион - Кавказские минеральные воды.
Ранее компания «Газпром трансгаз Сургут» получила в доверительное управление санаторий «Дюна» в посёлке Витязево, который входит в состав города-курорта Анапа, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru