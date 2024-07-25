Кабмин сформировал список курортов федерального значения

Российское правительство утвердило список курортов федерального значения. Как сообщает ТАСС, в перечень попали 55 объектов.

Санатории в Краснодарском крае оказались самыми выголными для россиян

В частности, в список внесли Анапу, Зеленоградск, Сочи, Алупку, Алушту, Гурзуф, Ливадию, Ялту и другие курорты.

Также в перечень попали лечебно-оздоровительная местность в Новгородской области, расположенная между озёрами Ужин и Валдайское, и один курортный регион - Кавказские минеральные воды.

Ранее компания «Газпром трансгаз Сургут» получила в доверительное управление санаторий «Дюна» в посёлке Витязево, который входит в состав города-курорта Анапа, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Полегенько
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