Кабмин сформировал список курортов федерального значения

В частности, в список внесли Анапу, Зеленоградск, Сочи, Алупку, Алушту, Гурзуф, Ливадию, Ялту и другие курорты.

Также в перечень попали лечебно-оздоровительная местность в Новгородской области, расположенная между озёрами Ужин и Валдайское, и один курортный регион - Кавказские минеральные воды.

Ранее компания «Газпром трансгаз Сургут» получила в доверительное управление санаторий «Дюна» в посёлке Витязево, который входит в состав города-курорта Анапа, сообщает Ura.ru.

