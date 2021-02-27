Кабмин России упростил правила сдачи ГИА для выпускников 2021 года
Для выпускников российских школ в 2021 году правительство России упростило правило сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА). Решение принято в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте кабмина.
«В 2021 году выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощённым правилам. Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции», - говорится в официальном сообщении.
Аттестаты об основном общем образовании девятиклассники смогут получить, сдав ГИА по двум предметам: математике и русскому языку. Предмет по выбору они сдавать не будут.
Изменятся и правила сдачи экзаменов для одиннадцатиклассников, которые на планируют поступать в высшие учебные заведения. Для них вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) введен государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: математике и русскому языку. Успешная сдача ГВЭ позволит получить аттестат о среднем общем образовании.
Выпускники школ, которые намерены учиться в вузах, будут сдавать ЕГЭ по необходимым предметам. При этом для получения аттестата им также достаточно будет результатов ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ будут сдавать и выпускники прошлых лет, планирующие поступать в вузы, а также десятиклассники, готовые к их досрочной сдаче.
По-прежнему отдельные правила действуют для детей-инвалидов, оканчивающих 11-й класс. Чтобы получить аттестат, им необходимо сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку.
Необходимые корректировки будут внесены в Минпросвещения и Рособрнадзора до 29 марта в соответствии с поручением главы кабмина Михаила Мишустина.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 534 / сут.
Умерли
85 743+439 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 020 / сут.
- В России за сутки выявили 11 534 новых случая COVID-19
- Стала известна лучшая валюта для сбережений
- Кабмин России упростил правила сдачи ГИА для выпускников 2021 года
- Скончался чемпион мира по ралли Ханну Миккола
- Москвичам пообещали скорое похолодание
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru