Кабмин России упростил правила сдачи ГИА для выпускников 2021 года

«В 2021 году выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощённым правилам. Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции», - говорится в официальном сообщении.

Аттестаты об основном общем образовании девятиклассники смогут получить, сдав ГИА по двум предметам: математике и русскому языку. Предмет по выбору они сдавать не будут.

Изменятся и правила сдачи экзаменов для одиннадцатиклассников, которые на планируют поступать в высшие учебные заведения. Для них вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) введен государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: математике и русскому языку. Успешная сдача ГВЭ позволит получить аттестат о среднем общем образовании.

Выпускники школ, которые намерены учиться в вузах, будут сдавать ЕГЭ по необходимым предметам. При этом для получения аттестата им также достаточно будет результатов ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ будут сдавать и выпускники прошлых лет, планирующие поступать в вузы, а также десятиклассники, готовые к их досрочной сдаче.

По-прежнему отдельные правила действуют для детей-инвалидов, оканчивающих 11-й класс. Чтобы получить аттестат, им необходимо сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку.

Необходимые корректировки будут внесены в Минпросвещения и Рособрнадзора до 29 марта в соответствии с поручением главы кабмина Михаила Мишустина.

