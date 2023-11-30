Кабмин РФ выделит дополнительные средства на зарплаты медработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что обеспечение достойной оплаты труда тех, «кто заботится о здоровье людей», является одой из главных задач властей, сообщает РИА Новости.

В России планируют выделить на льготные автокредиты 65 млрд рублей

На совещании с правительством он указал, что размер зарплаты фельдшеров и медсестер не должен быть ниже средней по региону, а врачи должны зарабатывать вдвое больше этого показателя

По его словам, кабинет министров принял решение направить регионам на зарплаты медработников почти 30,5 млрд рублей из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования

«Чтобы зарплата соответствовала уровню, который определил президент», — сказал глава правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому индексация зарплат некоторых категорий госслужащих будет приостановлена до 1 января 2025 года, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: vk.com
ТЕГИ:Михаил МишустинПравительство РоссииМедикиВрачиЗарплата

Горячие новости

Все новости

партнеры