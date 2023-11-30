Кабмин РФ выделит дополнительные средства на зарплаты медработникам

На совещании с правительством он указал, что размер зарплаты фельдшеров и медсестер не должен быть ниже средней по региону, а врачи должны зарабатывать вдвое больше этого показателя

По его словам, кабинет министров принял решение направить регионам на зарплаты медработников почти 30,5 млрд рублей из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования

«Чтобы зарплата соответствовала уровню, который определил президент», — сказал глава правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому индексация зарплат некоторых категорий госслужащих будет приостановлена до 1 января 2025 года, сообщает RT.

