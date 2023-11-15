В России планируют выделить на льготные автокредиты 65 млрд рублей

Минпромторг РФ заявил, что в 2024-2026 годах на льготные автокредиты планируется выделить из федерального бюджета около 65 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

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Изначально планировалось направить на эти цели 50 млрд рублей, однако Госдума одобрила поправки, увеличивающие данную сумму на 15 млрд рублей.

«Это позволит дополнительно реализовать более 330 тысяч отечественных автомобилей», - указали в министерстве.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что программу льготного автокредитования расширят, включив в неё людей с ограничениями по здоровью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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