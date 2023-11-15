В России планируют выделить на льготные автокредиты 65 млрд рублей
Минпромторг РФ заявил, что в 2024-2026 годах на льготные автокредиты планируется выделить из федерального бюджета около 65 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
Изначально планировалось направить на эти цели 50 млрд рублей, однако Госдума одобрила поправки, увеличивающие данную сумму на 15 млрд рублей.
«Это позволит дополнительно реализовать более 330 тысяч отечественных автомобилей», - указали в министерстве.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что программу льготного автокредитования расширят, включив в неё людей с ограничениями по здоровью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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