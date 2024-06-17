Кабмин РФ увеличил прожиточный минимум на 2025 год

Прожиточный минимум в РФ на 2025 год увеличен. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В Думу внесли законопроект о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми

На совещании с вице-премьерами он указал, что он был рассчитан исходя из медианного дохода россиян за 2023 год. При этом региональные власти «установят свои величины, к которым привязаны многие вид льгот».

В частности, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 19 329 рублей, для пенсионеров - 15 250 рублей, для детей - 17 201 рубль.

«Обеспечение социальных гарантий – это наш приоритет. И люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объёме», – добавил глава правительства.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что прожиточный минимум в России с 2020 года вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:Прожиточный МинимумПравительство РоссииМихаил Мишустин

Горячие новости

Все новости

партнеры