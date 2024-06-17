Кабмин РФ увеличил прожиточный минимум на 2025 год

На совещании с вице-премьерами он указал, что он был рассчитан исходя из медианного дохода россиян за 2023 год. При этом региональные власти «установят свои величины, к которым привязаны многие вид льгот».

В частности, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 19 329 рублей, для пенсионеров - 15 250 рублей, для детей - 17 201 рубль.

«Обеспечение социальных гарантий – это наш приоритет. И люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объёме», – добавил глава правительства.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что прожиточный минимум в России с 2020 года вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период, сообщает RT.

