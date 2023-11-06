Кабмин РФ поддержал законопроекты об ответственности за треш-стримы
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев в своем Telegram-канале заявил, что правительство поддержало законопроекты об административной и уголовной ответственности за проведение треш-стримов.
По его словам, соответствующее заключение рассмотрят 7 ноября на комиссии правительства по законопроектной деятельности.
Парламентарий напомнил, что законопроекты предполагают штрафы для треш-стриммеров на сумму до 600 тысяч рублей с конфискацией имущества и запрет на действия, например, пользование интернетом. Кроме того, треш-стрим предлагается считать отягчающим обстоятельством по многим статьям с реальными сроками.
Ранее Артём Метелев рассказал «Радиоточке НСН», что людей, которые в Интернете совершают преступления в прямом эфире, «нужно выделить в отдельную статью».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru