Кабмин РФ поддержал законопроекты об ответственности за треш-стримы

По его словам, соответствующее заключение рассмотрят 7 ноября на комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Парламентарий напомнил, что законопроекты предполагают штрафы для треш-стриммеров на сумму до 600 тысяч рублей с конфискацией имущества и запрет на действия, например, пользование интернетом. Кроме того, треш-стрим предлагается считать отягчающим обстоятельством по многим статьям с реальными сроками.

Ранее Артём Метелев рассказал «Радиоточке НСН», что людей, которые в Интернете совершают преступления в прямом эфире, «нужно выделить в отдельную статью».

