Кабмин РФ направит более 900 млн рублей на доплаты пенсионерам
Правительство России выделит 903,8 миллиона рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Финансирование будет направлено в 12 регионов, в которых увеличилось число получателей таких доплат. Это Ханты-Мансийский и Еврейский автономные округа, Республика Коми, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и Смоленская области, а также город Санкт-Петербург.
Региональные социальные доплаты софинансируются из федерального бюджета. Их назначают неработающим пенсионерам, общий доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.
Ранее Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на поддержку безработных во всех регионах России выделят более 35 млрд рублей. Глава кабмина заявил, что из-за пандемии люди оказались в непростой ситуации и государство должно их поддержать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+16 319 / сут.
Умерли
24 635+269 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+9 704 / сут.
- США готовы немедленно встретиться с Россией для переговоров по СНВ-3
- Лукашенко пообещал не держаться за власть «посиневшими руками»
- Пашинян: Армения получила доказательство участия Турции в карабахской войне
- Генпрокуратура: у чиновников в России изъяли имущества на 34 млрд рублей
- Нарышкин сообщил о подготовке США «революционного» сценария для Молдавии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru