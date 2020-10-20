Кабмин РФ направит более 900 млн рублей на доплаты пенсионерам

Правительство России выделит 903,8 миллиона рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Финансирование будет направлено в 12 регионов, в которых увеличилось число получателей таких доплат. Это Ханты-Мансийский и Еврейский автономные округа, Республика Коми, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и Смоленская области, а также город Санкт-Петербург.

Региональные социальные доплаты софинансируются из федерального бюджета. Их назначают неработающим пенсионерам, общий доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

Ранее Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на поддержку безработных во всех регионах России выделят более 35 млрд рублей. Глава кабмина заявил, что из-за пандемии люди оказались в непростой ситуации и государство должно их поддержать.

