На выплаты жителям Курской области выделили 392 млн рублей

Правительство России выделило более 390 млн рублей на финансовую поддержку населения Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«На ежемесячные выплаты гражданам, утратившим имущество первой необходимости, из резервного фонда... дополнительно выделено почти 392 млн рублей. Распоряжение об этом подписано», - отмечается в сообщении.

На поддержку в размере 65 тысяч рублей могут рассчитывать куряне, по состоянию на 6 августа 2024 года проживавшие на территориях, где ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции.

Как напомнили в правительстве, ранее на выплаты жителям Курской области выделили почти 44 млрд рублей. В апреле кабмин решил выделить на эти цели около 16 млрд рублей.

