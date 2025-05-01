На выплаты жителям Курской области выделили 392 млн рублей
Правительство России выделило более 390 млн рублей на финансовую поддержку населения Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«На ежемесячные выплаты гражданам, утратившим имущество первой необходимости, из резервного фонда... дополнительно выделено почти 392 млн рублей. Распоряжение об этом подписано», - отмечается в сообщении.
На поддержку в размере 65 тысяч рублей могут рассчитывать куряне, по состоянию на 6 августа 2024 года проживавшие на территориях, где ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции.
Как напомнили в правительстве, ранее на выплаты жителям Курской области выделили почти 44 млрд рублей. В апреле кабмин решил выделить на эти цели около 16 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru