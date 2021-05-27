Кабмин рассмотрит возможность привлечения осужденных к строительным работам
Практика привлечения осужденных к строительству объектов в России имеет право на существование, этот вопрос прорабатывается. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин после заседания коллегии Минстроя РФ.
По его словам, такая практика существовала в Советском Союзе, когда люди по легким статьям могли привлекаться к различным работам, сегодня такое тоже возможно.
Ранее федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила заменить трудовых мигрантов заключёнными. Директор ведомства Александр Калашников считает, что это не только решит проблему с рабочей силой, но и поможет заключенным социализироваться. Идею уже поддержали на уровне Госдумы, Минюста и Следственного комитета.
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