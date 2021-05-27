Кабмин рассмотрит возможность привлечения осужденных к строительным работам

Практика привлечения осужденных к строительству объектов в России имеет право на существование, этот вопрос прорабатывается. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин после заседания коллегии Минстроя РФ.

По его словам, такая практика существовала в Советском Союзе, когда люди по легким статьям могли привлекаться к различным работам, сегодня такое тоже возможно.