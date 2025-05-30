Депутат Брянской облдумы призвал ужесточить борьбу с наркоблогерами

По его словам, так называемые наркоблогеры, которые пропагандируют употребление наркотиков, наносят огромный вред, так как своими действиями вовлекают молодёжь в преступную деятельность.

«Необходимо усилить профилактическую работу в школах и других учебных заведениях, разъясняя детям и подросткам опасность наркотиков и последствия вовлечения в наркобизнес», — указал парламентарий.

Иванов добавил, что необходимы реальные действия, направленные на блокировку подобного контента и привлечение наркоблоггеров к ответственности.

Ранее в Госдуме предложили в 40 раз увеличить штрафы для блогеров за размещение рекламы в запрещённых соцсетях, пишгут «Известия».

