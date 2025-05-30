Депутат Брянской облдумы призвал ужесточить борьбу с наркоблогерами

В РФ необходимо искоренить распространение наркотической пропаганды через интернет. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Стилист призвала отписаться от блогеров, чтобы избежать импульсивных покупок

По его словам, так называемые наркоблогеры, которые пропагандируют употребление наркотиков, наносят огромный вред, так как своими действиями вовлекают молодёжь в преступную деятельность.

«Необходимо усилить профилактическую работу в школах и других учебных заведениях, разъясняя детям и подросткам опасность наркотиков и последствия вовлечения в наркобизнес», — указал парламентарий.

Иванов добавил, что необходимы реальные действия, направленные на блокировку подобного контента и привлечение наркоблоггеров к ответственности.

Ранее в Госдуме предложили в 40 раз увеличить штрафы для блогеров за размещение рекламы в запрещённых соцсетях, пишгут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:БлогерНаркотикиБлокировка СайтовБлокировкаИнтернет

Горячие новости

Все новости

партнеры