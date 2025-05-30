Депутат Брянской облдумы призвал ужесточить борьбу с наркоблогерами
В РФ необходимо искоренить распространение наркотической пропаганды через интернет. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
По его словам, так называемые наркоблогеры, которые пропагандируют употребление наркотиков, наносят огромный вред, так как своими действиями вовлекают молодёжь в преступную деятельность.
«Необходимо усилить профилактическую работу в школах и других учебных заведениях, разъясняя детям и подросткам опасность наркотиков и последствия вовлечения в наркобизнес», — указал парламентарий.
Иванов добавил, что необходимы реальные действия, направленные на блокировку подобного контента и привлечение наркоблоггеров к ответственности.
Ранее в Госдуме предложили в 40 раз увеличить штрафы для блогеров за размещение рекламы в запрещённых соцсетях, пишгут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru