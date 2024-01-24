Кабмин расширил список мировых вузов, чьи дипломы признают в России
Правительство РФ обновило перечень иностранных образовательных и научных организаций, чьи дипломы автоматически признаются в России, сообщает РИА Новости.
В частности, в список включили Афинский национальный университет имени Каподистрия, Биркбек колледж Лондонского университета, а также университет Линкольна и университет Хиросимы.
В кабмине отметили, что расширение перечня позволит привлечь в Россию новых высококвалифицированных специалистов, обеспечить реализацию совместных образовательных программ, а также будет способствовать развитию академической мобильности.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал парламентариев поддержать законопроект о признании дипломов и ученых степеней духовных учебных заведений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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