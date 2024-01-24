Ракова обсудила со школьниками включение нового подхода в программу профориентации

В преддверии Дня студента чемпионы профессионального мастерства и успешно трудоустроенные студенты колледжей встретились с девятиклассниками, чтобы поделиться своим опытом обучения и трудоустройства. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова, которая также посетила встречу.

«Три месяца назад мы создали специальную программу профориентации для девятиклассников. В ней поучаствовали уже 15 тысяч школьников. Мы стараемся дать учащемуся возможность «примерить» потенциальные профессии», - рассказала она.

Недавно в столице появился центр «Профессии будущего, в котором учащиеся могут попробовать себя в разных специальностях с помощью виртуальной реальности. Также площадка позволяет пообщаться с представителями колледжей. По словам Раковой, школьникам важно обсуждать возможности среднего профессионального образования со сверстниками, получая информацию из первых уст.

С конца 2023 года в Москве действует программа профориентации для учащихся девятых классов, которая помогает школьникам определиться с востребованной в будущем профессией. Старшеклассники могут пройти профтестирование, определить свои склонности и выбрать подходящую специальность в колледже.

Также в 2023 году в столице началась масштабная трансформация среднего профессионального образования. Цифры приема в колледжи города и содержание обучения формируется с учетом мнения будущих работодателей. В этом учебном году было обновлено около 100 образовательных программ. Доля практико-ориентированных часов увеличилась до 70%. Это позволит студентам получать реальные навыки уже с первого курса и в будущем повысит их конкурентоспособность на рынке труда.

Дополнительно в московских учебных заведениях усиливается и материально-техническая база. Для этого модернизируют 230 производственных мастерских и создают 90 новых, также проектируют новые колледжи, которые будут приближены к реальному производству.

Получить подробную информацию о востребованных профессиях и специальностях, которым обучают в столичных колледжах, можно на портале «Школа. Москва», в разделе «Атлас профессий», и подкасте «Ключ к профессии». Также полезный контент о среднем профессиональном образовании доступен в Telegram-канале «Московское образование» и одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».

