Препарат для терапии онкологии получил сертификат «Сделано в России»

Первый отечественный биологический аналог препарата для терапии рака головы и шеи получил сертификат «Сделано в России» Российского экспортного центра. Как сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, инновационное лекарство производит резидент особой экономической зоны «Технополис Москва».

«10 предприятий уже выпускают здесь инновационные лекарственные средства широкого спектра действия. Отечественный препарат для терапии онкозаболеваний отмечен сертификатом «Сделано в России» Российского экспортного центра в категории «Надежность». Полученный статус подтверждает соответствие продукции столичного производителя строгим стандартам качества и гарантирует ему получение мер государственной поддержки при продвижении лекарства на внешние рынки», — отметил Ликсутов.

Выпуском препарата занимается завод «Спутник Технополис», который входит в группу компаний «Р-Фарм». Разработчики пояснили, что средство для терапии относится к классу моноклональных антител, его действие сдерживает рост опухолевых клеток и предотвращает развитие метастазов. Ранее компания уже освоила выпуск других жизненно важных медикаментов. Среди них — средства для терапии широкого спектра онкологических и аутоиммунных заболеваний, в том числе рака молочной железы, лимфомы, а также ревматоидного артрита.

Программу «Сделано в России» координирует Минпромторг России, а основные функции по ее реализации возложены на Российский экспортный центр. Она содействует продвижению отечественных брендов на внешние рынки и гарантирует надежность российских производителей как поставщиков качественной продукции. Товары участников программы выводятся на наиболее перспективные и приоритетные зарубежные рынки, включая Китай и Ближний Восток.

ОЭЗ «Технополис Москва» в этом году отмечает 20-летний юбилей. За эти годы площадка стала хабом отечественной промышленности и центром притяжения для высокотехнологичных компаний. Сегодня в «Технополисе» локализовано производство более 250 предприятий в сфере микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, ИТ и робототехники.