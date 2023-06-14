Кабмин расширил перечень пунктов пропуска с системой tax free
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России система tax free заработает ещё на восьми пунктах пропуска, сообщает пресс-служба российского правительства.
В сообщении уточняется, что в список добавлены пункты пропуска, расположенные в Бурятии (Кяхта и Улан-Удэ), Забайкальском (Забайкальск и Чита), Красноярском (Красноярск) и Приморского (Краскино) краях, а также в Амурской (Благовещенск) и Иркутской (Иркутск) областях.
«Принятое решение будет способствовать росту занятости в сфере розничной торговли и туристической индустрии, а также увеличению предпринимательской активности и объема производства товаров, востребованных у иностранных туристов», - подчеркнули в кабмине.
Напомним, в России система tax free начала действовать в 2018 году, она позволяет иностранцам (кроме туристов из стран ЕАЭС) вернуть НДС с покупок, сделанных в РФ.
Ранее система tax free для иностранных туристов начала работу в Египте, вернуть НДС пока можно лишь в аэропорту Шарм-эш-Шейха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru