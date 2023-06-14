Кабмин расширил перечень пунктов пропуска с системой tax free

В сообщении уточняется, что в список добавлены пункты пропуска, расположенные в Бурятии (Кяхта и Улан-Удэ), Забайкальском (Забайкальск и Чита), Красноярском (Красноярск) и Приморского (Краскино) краях, а также в Амурской (Благовещенск) и Иркутской (Иркутск) областях.

«Принятое решение будет способствовать росту занятости в сфере розничной торговли и туристической индустрии, а также увеличению предпринимательской активности и объема производства товаров, востребованных у иностранных туристов», - подчеркнули в кабмине.

Напомним, в России система tax free начала действовать в 2018 году, она позволяет иностранцам (кроме туристов из стран ЕАЭС) вернуть НДС с покупок, сделанных в РФ.

Ранее система tax free для иностранных туристов начала работу в Египте, вернуть НДС пока можно лишь в аэропорту Шарм-эш-Шейха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

