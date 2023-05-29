Мишустин поручил проанализировать возможность отмены НДС для ряда отраслей сферы услуг
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе рассмотреть возможность отмены НДС для ряда отраслей сферы услуг, передает ТАСС.
Речь идет о расширении такой меры по аналогии со сферой общепита на смежные области, включая сферы услуг, фитнес и другое. С таким предложением выступил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
В апреле правительство предложило вернуть отмененный 13 лет назад НДС на апартаменты. На сегодняшний день НДС не облагаются все услуги застройщиков по договорам участия в долевом строительстве, за исключением объектов производственного назначения. Правительство предложило добавить в этот список апартаменты. Нулевой НДС, согласно поправкам, не должен применяться при выполнении проводимых при создании сооружений данного типа, передает «Радиоточка НСН».
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