Кабмин продлил семейную ипотеку до июля 2024 года

По его словам, решение было принято «по поручению президента» с целью предоставить возможность купить собственное жильё большему числу молодых родителей.

«Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребёнка до конца следующего года», - сказал глава правительства, добавив, что кредит по ставке до 6% можно взять для покупки или строительства жилья, в том числе квартир в новостройках и частных домах.

Ранее правительство приняло решение продлении мер поддержки многодетных семей Как пишут «Известия, они могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.