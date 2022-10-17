Кабмин продлил семейную ипотеку до июля 2024 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что действие программы семейной ипотеки продлевается до июля 2024 года, сообщает пресс-служба кабмина.

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,5 п. п.

По его словам, решение было принято «по поручению президента» с целью предоставить возможность купить собственное жильё большему числу молодых родителей.

«Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребёнка до конца следующего года», - сказал глава правительства, добавив, что кредит по ставке до 6% можно взять для покупки или строительства жилья, в том числе квартир в новостройках и частных домах.

Ранее правительство приняло решение продлении мер поддержки многодетных семей Как пишут «Известия, они могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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