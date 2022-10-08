Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,5 п. п.
Сбербанк повысил ставки по ипотеке на покупку жилья на первичном и вторичном рынках на 0,5 процентного пункта. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
Теперь минимальная ставка по кредитам на новостройки и готовое жилье составляет 10,4%.
«На ставки по ипотеке влияет ряд факторов помимо ключевой ставки Банка России. Так, в течение почти месяца наблюдался рост доходности облигаций федерального займа, как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков», — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
При этом банк не изменит ставки по госпрограммам, кроме того, условия по ранее одобренным ипотечным займам сохранятся на период действия одобрения.
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