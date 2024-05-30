Кабмин продлил эксперимент по маркировке на смартфоны и ноутбуки
Правительство приняло решение продлить и расширить эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции в России на ноутбуки и смартфоны, говорится в соответствующем постановлении.
Согласно документу, с 10 июня в эксперимент будут включены ноутбуки, планшеты и телефоны, а с 1 июля — печатные платы. Планируется проводить эксперимент до 30 апреля и 31 августа 2025 года соответственно.
Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции и начался 1 декабря 2023 года. Он включает в себя розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехнику.
Срок проведения этого эксперимента был продлен с 28 февраля до 31 августа 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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