Кабмин продлил эксперимент по маркировке на смартфоны и ноутбуки

Правительство приняло решение продлить и расширить эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции в России на ноутбуки и смартфоны, говорится в соответствующем постановлении.

Согласно документу, с 10 июня в эксперимент будут включены ноутбуки, планшеты и телефоны, а с 1 июля — печатные платы. Планируется проводить эксперимент до 30 апреля и 31 августа 2025 года соответственно.

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Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции и начался 1 декабря 2023 года. Он включает в себя розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехнику.

Срок проведения этого эксперимента был продлен с 28 февраля до 31 августа 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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