Кабмин продлил эксперимент по маркировке на смартфоны и ноутбуки

Правительство приняло решение продлить и расширить эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции в России на ноутбуки и смартфоны, говорится в соответствующем постановлении.

Согласно документу, с 10 июня в эксперимент будут включены ноутбуки, планшеты и телефоны, а с 1 июля — печатные платы. Планируется проводить эксперимент до 30 апреля и 31 августа 2025 года соответственно.