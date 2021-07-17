Кабмин поддержал выплату семьям с детьми старше шести лет
Правительство России приняло решение о единовременной выплате семьям с детьми старше 6 лет в размере 10 тыс. рублей, сообщается на сайте кабмина.
Таким образом, Министерству финансов в текущем году из резервного фонда правительства будут выделены средства для предоставления межбюджетного трансферта Пенсионному фонду России для единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей россиянам, «являющимся одним из родителей... детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года), а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей».
Решение кабмина направлено на финансовое обеспечение исполнения указа президента России Владимира Путина «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».
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