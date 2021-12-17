Кабмин одобрил законопроект об ужесточении наказания за лихачество

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин заявил, что правительство одобрило законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за агрессивное вождение на дорогах, сообщает РИА Новости.

Российские водители смогут «штрафовать» друг друга за нарушение ПДД

Документ предлагает ужесточить наказание для водителей, неоднократно нарушавших Правила дорожного движения.

«Вчера был вопрос об ускорении подготовки отзыва правительства... отзыв поступил, он положительный», - отметил Вяткин.

Ранее замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин, заявил, что за текущий год камеры выявили около 145 млн нарушений ПДД, сообщает RT.

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:Нарушения ПДДВодителиУголовное НаказаниеПравительство России
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