Кабмин одобрил законопроект о выплате частных пенсий в 55 и 60 лет

5 сентября21:19

Кабмин дал положительную оценку законопроекту, предусматривающему выплату негосударственной пенсии для женщин в 55 лет, для мужчин – в 60. Об этом сообщает ТАСС.

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Таким образом, если законопроект будет принят, выход на негосударственную пенсию будет снижен на пять лет. Кроме того, согласно законопроекту, выплата пенсий для инвалидов, жителей Крайнего Севера и ряда других категорий предусматривается в еще более раннем возрасте.

Напомним, данный законопроект был внесен в Госдуму в мае текущего года. Его рассмотрение ожидается осенью.

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