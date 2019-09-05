Кабмин одобрил законопроект о выплате частных пенсий в 55 и 60 лет

Таким образом, если законопроект будет принят, выход на негосударственную пенсию будет снижен на пять лет. Кроме того, согласно законопроекту, выплата пенсий для инвалидов, жителей Крайнего Севера и ряда других категорий предусматривается в еще более раннем возрасте.

Напомним, данный законопроект был внесен в Госдуму в мае текущего года. Его рассмотрение ожидается осенью.

