Кабмин одобрил законопроект о привлечении к ответственности уехавших россиян
Правительство РФ концептуально поддержало предложение Госсовета Татарстана распространение статей КоАП на покинувших страну россиян. Об этом со ссылкой на отзыв кабмина сообщает «Коммерсант».
В частности, речь идёт наказании релокантов за распространение недостоверной общественно значимой информации, оскорбление главы государства и представителей власти, возбуждение ненависти либо вражды, призывах к нарушению территориальной целостности РФ и введению санкций, дискредитации вооруженных сил.
Кроме того, инициатива предусматривает увеличение срока давности привлечения к ответственности по упомянутым статьям до двух лет.
В Госсовете Татарстана заявили, что уехавшие россияне именно за границей «осуществляют деятельность против интересов России».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не примет тех, кто уехал и переметнулся на сторону врага, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси признали несчастным случаем
- ФСИН опровергла освобождение серийного убийцы Продана из тюрьмы
- Самая дешевая Lada Granta за три года подорожала на 25%
- СМИ: Внутри затонувшей у Сицилии яхты нашла тела миллионера Линча и его дочери
- Боррель призвал снять ограничения на удары по России ради мирных переговоров
- В Kaspersky рассказали об усилении атак на российских операторов связи
- Акинфеев рассказал, когда намерен завершить карьеру
- Швейцария присоединится к проекту «военного Шенгена»
- Кабмин одобрил законопроект о привлечении к ответственности уехавших россиян
- В Армении нашли мертвым пропавшего россиянина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru