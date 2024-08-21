Кабмин одобрил законопроект о привлечении к ответственности уехавших россиян

Правительство РФ концептуально поддержало предложение Госсовета Татарстана распространение статей КоАП на покинувших страну россиян. Об этом со ссылкой на отзыв кабмина сообщает «Коммерсант».

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В частности, речь идёт наказании релокантов за распространение недостоверной общественно значимой информации, оскорбление главы государства и представителей власти, возбуждение ненависти либо вражды, призывах к нарушению территориальной целостности РФ и введению санкций, дискредитации вооруженных сил.

Кроме того, инициатива предусматривает увеличение срока давности привлечения к ответственности по упомянутым статьям до двух лет.

В Госсовете Татарстана заявили, что уехавшие россияне именно за границей «осуществляют деятельность против интересов России».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не примет тех, кто уехал и переметнулся на сторону врага, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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