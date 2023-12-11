Охлобыстин призвал простить уехавших из России «по глупости»
Актер Иван Охлобыстин считает, что многие уехавшие из страны после начала спецоперации сделали это по глупости. Об этом артист заявил в ходе посещения детского интернета в Докучаевске (ДНР), передает РИА Новости.
По мнению Охлобыстина, поступок многих релокантов объясняется недостатком образования и воспитания. Актер назвал происходящее результатом педагогической ошибки и призвал простить таких людей.
«Мы вырастили инфантильное поколение», - констатировал звезда «Интернов».
Он выразил уверенность, что в России появятся новые звезды эстрады и кино. Охлобыстин напомнил, что многие известные советские актеры прошли войну.
В беседе с изданием «Царьград» актер и директор благотворительного фонда «Я есть» Егор Бероев признался, что многие друзья отвернулись от него из-за поддержки спецоперации на Украине, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru