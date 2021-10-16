Кабмин одобрил проект господдержки ипотеки для семей с детьми

По решению Правительства России корпорация «Дом.РФ» получит средства на государственную поддержку населения для погашения ипотеки семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», - сказано в сообщении.

Документ предусматривает создание условий для погашения ипотеки не менее чем для 32 тысяч семей с детьми.

Ранее Роза Сябитова назвала факторы предотвращения разводов в стране. По ее мнению, если у супругов оформлена совместная ипотека, вероятность расторжения брака снижается.

