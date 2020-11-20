Кабмин не одобрил учреждение нового праздника - Дня империи

Автором инициативы стал депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов, сообщает news.ru.

В кабмине пояснили отказ тем, что для изменений потребуется дополнительные средства, а в законопроекте источники финансирования не указаны. Кроме того, подобная инициатива должна предварительно обсуждаться с участием общественности.

Ранее ввести новую праздничную дату предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишет «Свободная пресса». Он напомнил, что 22 октября 1721 года Пётр Первый объявил о создании Российской империи и стал её первым императором. В 2021 году исполнится 300 лет с этой даты.

