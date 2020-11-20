Кабмин не одобрил учреждение нового праздника - Дня империи
Правительство не подержало инициативу ЛДПР об учреждении «Дня империи», который предложено было отмечать ежегодно 22 октября с 2021 года.
Автором инициативы стал депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов, сообщает news.ru.
В кабмине пояснили отказ тем, что для изменений потребуется дополнительные средства, а в законопроекте источники финансирования не указаны. Кроме того, подобная инициатива должна предварительно обсуждаться с участием общественности.
Ранее ввести новую праздничную дату предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишет «Свободная пресса». Он напомнил, что 22 октября 1721 года Пётр Первый объявил о создании Российской империи и стал её первым императором. В 2021 году исполнится 300 лет с этой даты.
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