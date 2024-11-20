Кабмин направит регионам 140 млн рублей на программу социальной газификации

Дополнительное финансирование будет направлено 18 регионам России на поддержку программы социальной газификации. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, средства получат республика Алтай, Карелия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чечня, Чувашия, Алтайский, Краснодарский и Хабаровский края.

Также допфинансирование направят Владимирской, Ивановской, Курганской, Псковской, Смоленской, Томской и Ульяновской областям.

«На эти цели направят более 140 млн рублей. Благодаря принятому решению количество заключённых договоров на подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям в 2024 году превысит 11,1 тысячи», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «Газпром» готов оказать Монголии необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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