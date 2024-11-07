Абхазия обсуждает с Россией прокладку газопровода в республику

Абхазия ведет переговоры с Россией о прокладке газопровода в страну для создания новых объектов генерации электроэнергии и решения проблемы осенне-зимнего энергодефицита. Об этом заявил Абхазскому телевидению министр энергетики республики Джансух Нанба.

«Такие станции можно создать на приграничных с Российской Федерацией территориях... Этот вопрос прорабатывается с коллегами из России. Достаточно серьезная работа уже проведена в этом направлении уполномоченными организациями России», — поделился глава минэнерго Абхазии.

По словам Нанбы, специалисты уже разработали несколько схем газификации республики. Министр выразил надежду, что проект будет реализован.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что политика парламента Абхазии негативно влияет на инвестиционный климат страны. Вместе с тем депутат отметил, что отношения России и Абхазии остаются крепкими.

