Глава Мурома назвал причину массового отравления жителей

Причиной массового отравления жителей Мурома, предположительно, стал норовирус. Как пишет RT, об этом заявил мэр города Евгений Рычков.

СМИ: Более 180 человек в Муроме обратились в больницы с кишечной инфекцией

«Чаще его многие называют кишечный грипп», — сказал он в видеообращении.

Градоначальник отметил, что инцидент не связан с ремонтом канализационного коллектора, проходящем на одной из улиц города.

Ранее в прокуратуре Владимирской области заявили о вспышке острой кишечной инфекции в Муроме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

