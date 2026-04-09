Глава Мурома назвал причину массового отравления жителей
9 апреля 202616:45
Причиной массового отравления жителей Мурома, предположительно, стал норовирус. Как пишет RT, об этом заявил мэр города Евгений Рычков.
«Чаще его многие называют кишечный грипп», — сказал он в видеообращении.
Градоначальник отметил, что инцидент не связан с ремонтом канализационного коллектора, проходящем на одной из улиц города.
Ранее в прокуратуре Владимирской области заявили о вспышке острой кишечной инфекции в Муроме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Китч, пещеры и любовь»: Дмитрий Ревякин объяснил, чем опасны киносказки и отказ от книг
- Копейкин в помощь: Кинотеатры назвали условие кассового успеха фильма о Басте
- Тренера махачкалинского «Динамо» Евсеева оштрафовали за мат в интервью
- «Дешевле вышек»: Чем строители дорог помогут интернет-связи
- В Белом доме назвали раскритиковавшего Трампа актера Клуни военным преступником
- Сценарист «Колобков» и «Анфисы» пообещал современные ремейки историй Успенского
- В Муроме зафиксировали 106 случаев кишечной инфекции
- Банки оценили выгоду от работы с клиентами по видеосвязи в эпоху дипфейков
- В МИД Ирана объявили об открытии Ормузского пролива
- Войтинский рассказал о показе фильма «Яга на нашу голову» в Сингапуре