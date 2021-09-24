Кабмин направит еще 400 млн рублей на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье

Правительство России выделит еще 400 миллионов рублей на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В пресс-службе кабмина подчеркнули, что деньги пойдут на создание временных дамб, каналов для отвода воды и проведение берегоукрепительных работ.

В документе отмечается, что выделенные деньги позволят компенсировать затраты региона на проведение важных аварийно-восстановительных работ, пишет RT.

Правительство выделило пострадавшему от паводка Забайкалью более 89 млн рублей

Напомним, минувшим летом неблагоприятная паводковая обстановка сложилась в Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Амурской области, а также в Хабаровском крае. В августе сообщалось, что из-за целого ряда циклонов реки в Забайкалье и Приамурье вышли из берегов. Гребень паводка дошел и до Хабаровского края и ЕАО.

Подтоплены десятки населенных пунктов, более тысячи жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, несколько тысяч приусадебных участков. Повреждены автомобильные мосты, подтоплены дороги.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:ЗабайкальеПравительство РоссииМихаил Мишустин
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