Кабмин направит еще 400 млн рублей на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье

Правительство России выделит еще 400 миллионов рублей на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В пресс-службе кабмина подчеркнули, что деньги пойдут на создание временных дамб, каналов для отвода воды и проведение берегоукрепительных работ.

В документе отмечается, что выделенные деньги позволят компенсировать затраты региона на проведение важных аварийно-восстановительных работ, пишет RT.