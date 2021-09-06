Правительство выделило пострадавшему от паводка Забайкалью более 89 млн рублей

Пострадавший от паводков Забайкальский край получит от правительства России 89,5 миллионов рублей. Как говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, средства выделят из резервного фонда кабмина.

В документе уточняется, что деньги будут направлены МЧС России «на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2021 года».

Из общей суммы 30,84 миллиона рублей выделят на оказание единовременной материальной помощи гражданам. Ещё 12,6 миллиона пойдёт на оказание финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости. На оказание помощи в связи с полной утратой имущества - 46,1 миллиона рублей.

Ранее из-за целого ряда циклонов реки в Забайкалье и Приамурье вышли из берегов. Гребень паводка дошел и до Хабаровского края и ЕАО. Подтоплены десятки населенных пунктов.