Кабмин направил дополнительные средства на зарплаты медикам

По его словам, выделенные деньги должны быть выплачены медикам, либо направлены на покрытие необходимых расходов.

«Подписаны документы по выделению дополнительных средств на заработную плату в регионах. В общей сложности это 58,6 млрд рублей. Уже все средства направлены в регионы», - уточнил министр.

Ранее в России вакансия хирурга-имплантолога стала самым высокооплачиваемым предложением в ноябре 2022 года - в Москве ему предлагалась зарплата в размере 500 тысяч рублей, сообщает RT.

