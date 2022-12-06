Кабмин направил дополнительные средства на зарплаты медикам

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на зарплаты медикам были выделены дополнительные средства, сообщает РИА Новости.

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По его словам, выделенные деньги должны быть выплачены медикам, либо направлены на покрытие необходимых расходов.

«Подписаны документы по выделению дополнительных средств на заработную плату в регионах. В общей сложности это 58,6 млрд рублей. Уже все средства направлены в регионы», - уточнил министр.

Ранее в России вакансия хирурга-имплантолога стала самым высокооплачиваемым предложением в ноябре 2022 года - в Москве ему предлагалась зарплата в размере 500 тысяч рублей, сообщает RT.

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Фото: Соцсети/MinzdravRu
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