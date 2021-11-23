Правительство компенсирует ущерб бизнесу, пострадавшему от летних паводков в Крыму
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение выделении более 352 млн рублей на компенсации представителям малого и среднего бизнеса, которые понесли убытки из-за паводков летом 2021 года, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Отмечается, что на компенсации Крым получит более 352 млн рублей. Выделение средств позволит поддержать свыше 540 предпринимателей. Они смогут частично компенсировать расходы по арендной плате и провести капитальный ремонт в поврежденных помещениях.
Ряд районов Крыма, в том числе Ялта, летом оказались затоплены из-за сильных дождей. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений оказались подтоплены.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- Пассажир рейса Шарм-эш-Шейх-Самара покончил с собой на борту самолета
- В Польше готовы обсудить с Россией миграционный кризис
- В общественном транспорте Уфы будут выборочно проверять QR-коды
- За простой общественного транспорта в Казани из-за пассажиров без QR-кодов введут штраф
- «Коммерсантъ»: Корейские хакеры атакуют российских политологов
- У парламентариев «Яблока» проверят регистрацию
- Бизнесмены попросили 100 млрд рублей на поддержку непродовольственной розницы
- Псаки отказалась комментировать планы США на Украине
- Ночь 23 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве
- Эксперт: В России завершается четвертая волна COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru