Правительство компенсирует ущерб бизнесу, пострадавшему от летних паводков в Крыму

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение выделении более 352 млн рублей на компенсации представителям малого и среднего бизнеса, которые понесли убытки из-за паводков летом 2021 года, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Кабмин выделит 500 млн рублей Крыму на восстановление после паводков

Отмечается, что на компенсации Крым получит более 352 млн рублей. Выделение средств позволит поддержать свыше 540 предпринимателей. Они смогут частично компенсировать расходы по арендной плате и провести капитальный ремонт в поврежденных помещениях.

Ряд районов Крыма, в том числе Ялта, летом оказались затоплены из-за сильных дождей. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений оказались подтоплены.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:ПравительствоПредпринимателиДождиКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры