Кабардино-Балкария возглавила рейтинг ЗОЖ-регионов России
«Х5 Клуб» представил рейтинг ЗОЖ-регионов России - индекс «Авокадо». В пресс-службе компании указали, что список показывает, где больше всего покупают продуктов для правильного питания.
Лидером рейтинга стала Кабардино-Балкария. Также в ТОП-3 попали Карачаево-Черкесская республика и ХМАО-Югра. Уточняется, что в жители Кабардино-Балкарии в списке «здоровых» продуктов лидируют бананы, в Карачаево-Черкессии - ананас и манго.
Также составители списка отметили, что в целом в России самыми популярными продуктами для правильного питания стали груша, айва, рыба и рыбные продукты, а также растительные сыры.
Кроме того, в «Х5 Клубе» добавили, что по итогам первого квартала чаще покупать «здоровые» продукты стали в Калининградской области (прирост 70,7%), в Иркутской области (+63%) и Карачаево-Черкесской республике (+58%). В ТОП-5 по приросту попали также Алтай (+52%) и Томская область (+49%).
Ранее в Следственном комитете заявили, что более 35 человек обратились с жалобами на плохое самочувствие после покупки шаурмы в кафе в Братске, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru