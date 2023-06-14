Кабардино-Балкария возглавила рейтинг ЗОЖ-регионов России

Лидером рейтинга стала Кабардино-Балкария. Также в ТОП-3 попали Карачаево-Черкесская республика и ХМАО-Югра. Уточняется, что в жители Кабардино-Балкарии в списке «здоровых» продуктов лидируют бананы, в Карачаево-Черкессии - ананас и манго.

Также составители списка отметили, что в целом в России самыми популярными продуктами для правильного питания стали груша, айва, рыба и рыбные продукты, а также растительные сыры.

Кроме того, в «Х5 Клубе» добавили, что по итогам первого квартала чаще покупать «здоровые» продукты стали в Калининградской области (прирост 70,7%), в Иркутской области (+63%) и Карачаево-Черкесской республике (+58%). В ТОП-5 по приросту попали также Алтай (+52%) и Томская область (+49%).

Ранее в Следственном комитете заявили, что более 35 человек обратились с жалобами на плохое самочувствие после покупки шаурмы в кафе в Братске, сообщает RT.

