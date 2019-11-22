Кабала. В кредитовании россиян на лекарства обвинили государство
Глава Лиги пациентов заявил НСН, что государство оказалось циничней бизнеса, закрыв глаза на идею аптек давать кредиты на препараты.
Кредитовать россиян для покупки лекарств начнут столичные аптеки сети «Самсон-Фарма». Как сообщает «Коммерсант», покупателям предложат до 300 тысяч рублей на срок до года по ставке 23% годовых. Как полагают в компании, кредиты на лекарства принесут сети до 10% дополнительной выручки в 2020 году. По мнению источников издания, кредитование нацелено на пациентов, которым нужно срочное лечение дорогостоящими препаратами.
Иначе как кабалой нельзя назвать такое предложение, заявил в эфире НСН президент Лиги пациентов Александр Саверский. Однако вина за это, по его мнению, лежит в первую очередь на государстве, а не на предприимчивых бизнесменах.
«Я считаю, что всё это является кабальными сделками: хочешь жить — залазь в кабалу. Это прекрасное отражение социальной политики государства, показывающее в каком месте оно оказалось с этой политикой. Получается, что государство ещё циничней бизнеса, потому что с бизнесом всё понятно, он деньги зарабатывает. Но государство, когда видит, что происходит, и на это не реагирует, и доводит до того, что бизнес позволяет себе подобные проекты, это указывает не на роль бизнеса в истории, а на роль государства в социальной политике. В развитых странах такого нет, там вообще лекарства бесплатны», — подчеркнул Саверский.
Ранее в эфире НСН инициативу столичных аптек оценил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Он назвал идею удачной, но попросил бизнес не задирать высоко цены. В парламенте, по его мнению, следует законодательно ограничить проценты по кредитам на лекарства.
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