Кабала. В кредитовании россиян на лекарства обвинили государство

Кредитовать россиян для покупки лекарств начнут столичные аптеки сети «Самсон-Фарма». Как сообщает «Коммерсант», покупателям предложат до 300 тысяч рублей на срок до года по ставке 23% годовых. Как полагают в компании, кредиты на лекарства принесут сети до 10% дополнительной выручки в 2020 году. По мнению источников издания, кредитование нацелено на пациентов, которым нужно срочное лечение дорогостоящими препаратами.

Иначе как кабалой нельзя назвать такое предложение, заявил в эфире НСН президент Лиги пациентов Александр Саверский. Однако вина за это, по его мнению, лежит в первую очередь на государстве, а не на предприимчивых бизнесменах.