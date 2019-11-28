Каабак: Завтра выходим на работу!

Однако первые операции детям начнутся только на следующей неделе.

«Нам нужно будет провести некоторую подготовку. Трансплантации будут делать с понедельника. Это будут пересадки от посмертных доноров. Близнецы, скорее всего, будут готовиться к родственной трансплантации, то есть им операцию на следующей недели делать нельзя. Сегодня Роме наконец-то начали вакцинацию, ему введены первые три вакцины. Последняя ему будет введена в декабре. И трансплантация возможна спустя месяц после последней вакцины. То есть, в январе. Что касается Виталика, мы пока не знаем его прививочный статус. Он будет доставлен самолетом по мере улучшения состояния в больницу св.Владимира в Москве. Его там ждут», - сказал Каабак.

Напомним, 11-месячные близнецы Виталий и Рома Кузнецовы из Южно-Сахалинска с врожденным нефротическим синдромом были среди пациентов Каабака - маловесных детей, которые ждали пересадки почек. Однако она не состоялась из-за внезапного увольнения врачей из НМИЦ, вызвавшего широкий общественный резонанс.

