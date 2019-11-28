Каабак: Завтра выходим на работу!
Трансплантолог в эфире НСН рассказал подробности восстановления на работе.
Детских трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко восстановили на работе в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей с повышением. Как сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина, трудовой договор врачей подписан с 28 ноября.
Михаил Каабак в эфире НСН рассказал подробности своего повышения.
«Я руковожу отделом трансплантации органов. Надежда Бабенко – мой заместитель. Мы сегодня подписали трудовые договоры. Завтра выходим на работу. Это новый отдел, меняется штатное расписание Центра. Это решение было принято Министерством здравоохранения и администрацией Центра здоровья детей. Мы полностью удовлетворены, готовы завтра приступить к работе», - подчеркнул он.
Однако первые операции детям начнутся только на следующей неделе.
«Нам нужно будет провести некоторую подготовку. Трансплантации будут делать с понедельника. Это будут пересадки от посмертных доноров. Близнецы, скорее всего, будут готовиться к родственной трансплантации, то есть им операцию на следующей недели делать нельзя. Сегодня Роме наконец-то начали вакцинацию, ему введены первые три вакцины. Последняя ему будет введена в декабре. И трансплантация возможна спустя месяц после последней вакцины. То есть, в январе. Что касается Виталика, мы пока не знаем его прививочный статус. Он будет доставлен самолетом по мере улучшения состояния в больницу св.Владимира в Москве. Его там ждут», - сказал Каабак.
Напомним, 11-месячные близнецы Виталий и Рома Кузнецовы из Южно-Сахалинска с врожденным нефротическим синдромом были среди пациентов Каабака - маловесных детей, которые ждали пересадки почек. Однако она не состоялась из-за внезапного увольнения врачей из НМИЦ, вызвавшего широкий общественный резонанс.
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