Каабак: Завтра выходим на работу!

28 ноября 201917:31
Георгий Гагарин

Трансплантолог в эфире НСН рассказал подробности восстановления на работе.



Детских трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко восстановили на работе в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей с повышением. Как сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина, трудовой договор врачей подписан с 28 ноября.

Михаил Каабак в эфире НСН рассказал подробности своего повышения.

«Я руковожу отделом трансплантации органов. Надежда Бабенко – мой заместитель. Мы сегодня подписали трудовые договоры. Завтра выходим на работу. Это новый отдел, меняется штатное расписание Центра. Это решение было принято Министерством здравоохранения и администрацией Центра здоровья детей. Мы полностью удовлетворены, готовы завтра приступить к работе», - подчеркнул он.

Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу

Однако первые операции детям начнутся только на следующей неделе.

«Нам нужно будет провести некоторую подготовку. Трансплантации будут делать с понедельника. Это будут пересадки от посмертных доноров. Близнецы, скорее всего, будут готовиться к родственной трансплантации, то есть им операцию на следующей недели делать нельзя. Сегодня Роме наконец-то начали вакцинацию, ему введены первые три вакцины. Последняя ему будет введена в декабре. И трансплантация возможна спустя месяц после последней вакцины. То есть, в январе. Что касается Виталика, мы пока не знаем его прививочный статус. Он будет доставлен самолетом по мере улучшения состояния в больницу св.Владимира в Москве. Его там ждут», - сказал Каабак.

Напомним, 11-месячные близнецы Виталий и Рома Кузнецовы из Южно-Сахалинска с врожденным нефротическим синдромом были среди пациентов Каабака - маловесных детей, которые ждали пересадки почек. Однако она не состоялась из-за внезапного увольнения врачей из НМИЦ, вызвавшего широкий общественный резонанс.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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