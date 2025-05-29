К волонтерскому корпусу «Москва помогает» присоединились уже 17 тысяч человек

Более 78 тысяч москвичей приняли участие в сборе гуманитарной помощи за три года функционирования штабов «Москва помогает», в которых аккумулируют помощь для жителей новых и приграничных регионов. За это время удалось собрать свыше 4,7 миллиона единиц разных товаров. Общий вес гуманитарных грузов превысил 1,6 тысяч тонн. Такая статистика обнародована на сайте мэра Москвы.

Сейчас в столице действуют 15 штабов «Москва помогает», они открыты во всех районах мегаполиса. Интерактивная карта их размещения есть на странице спецпроекта mos.ru. Там также можно ознакомиться с другой необходимой информацией. В основном они работают каждый день с 10:00 до 19:00.

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В штабах, в частности, принимают продукты питания длительного хранения, предметы гигиены, подгузники для взрослых, пеленки, салфетки, очищающие пенки. Также востребованы постельное белье, пластиковая посуда, одежда и обувь, бытовая техника, товары для животных.

На сегодня проект «Москва помогает» – одна из самых массовых команд среди добровольцев столицы. Корпусу объединил уже 17 тысяч волонтеров, уточнил руководитель ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит. Принять участие в волонтерской деятельности или помочь в штабах может любой москвич не младше 14 лет.

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Фото: mosvolonter.ru
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