К волонтерскому корпусу «Москва помогает» присоединились уже 17 тысяч человек

Более 78 тысяч москвичей приняли участие в сборе гуманитарной помощи за три года функционирования штабов «Москва помогает», в которых аккумулируют помощь для жителей новых и приграничных регионов. За это время удалось собрать свыше 4,7 миллиона единиц разных товаров. Общий вес гуманитарных грузов превысил 1,6 тысяч тонн. Такая статистика обнародована на сайте мэра Москвы.

Сейчас в столице действуют 15 штабов «Москва помогает», они открыты во всех районах мегаполиса. Интерактивная карта их размещения есть на странице спецпроекта mos.ru. Там также можно ознакомиться с другой необходимой информацией. В основном они работают каждый день с 10:00 до 19:00.