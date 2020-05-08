К Московскому инновационному кластеру присоединился двухтысячный участник
Число участников Московского инновационного кластера увеличилось до двух тысяч. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы. Двухтысячный участником стала компания Skillaz, которая является российским лидером в направления HR Tech. Так, она разработала интеллектуальную рекрутинговую систему, охватывающую весь процесс: от составления плана подбора персонала до трудоустройства.
Как заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, у компании, ставшей участником кластера, появляется возможность найти новых партнеров, а также воспользоваться мерами поддержки для дальнейшего развития бизнеса.
Московский инновационный кластер, который является проектом правительства Москвы, представляет собой площадку для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом.
Ранее НСН писала, что воспользоваться сервисами Московского инновационного кластера (МИК) теперь могут юридические лица и индивидуальные предприниматели из всех регионов России. Об этом рассказала заммэра Москвы Натальи Сергуниной, напомнив, что раньше они предназначались только для организаций, которые зарегистрированы в столице.
Добавим, компаниям и ИП после регистрации на цифровой платформе кластера i.moscow будет доступен широкий набор сервисов. В их числе поиск партнеров среди множества технологичных компаний, аренда площадей, а также биржа контрактного производства и другие.
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