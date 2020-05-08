К Московскому инновационному кластеру присоединился двухтысячный участник

Число участников Московского инновационного кластера увеличилось до двух тысяч. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы. Двухтысячный участником стала компания Skillaz, которая является российским лидером в направления HR Tech. Так, она разработала интеллектуальную рекрутинговую систему, охватывающую весь процесс: от составления плана подбора персонала до трудоустройства.

Как заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, у компании, ставшей участником кластера, появляется возможность найти новых партнеров, а также воспользоваться мерами поддержки для дальнейшего развития бизнеса.

Московский инновационный кластер, который является проектом правительства Москвы, представляет собой площадку для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом.