К «Итогам года с Путиным» поступило более миллиона вопросов

К «Итогам года с Владимиром Путиным» с 1 декабря было принято 740 тысяч звонков, более 270 тысяч вопросов было получено по СМС. Об этом сообщается в эфире телеканала «Россия 24».

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Больше всего вопросов пришло из Центрального федерального округа, второй по популярности регион - Приволжье, тройку лидеров замыкает Северо-Западный федеральный округ.

Трансляция начнется 14 декабря в полдень по московскому времени, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Владимир ПутинПрямая Линия С Владимиром Путиным

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