К «Итогам года с Путиным» поступило более миллиона вопросов
11 декабря 202318:07
К «Итогам года с Владимиром Путиным» с 1 декабря было принято 740 тысяч звонков, более 270 тысяч вопросов было получено по СМС. Об этом сообщается в эфире телеканала «Россия 24».
Больше всего вопросов пришло из Центрального федерального округа, второй по популярности регион - Приволжье, тройку лидеров замыкает Северо-Западный федеральный округ.
Трансляция начнется 14 декабря в полдень по московскому времени, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru